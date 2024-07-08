وكيل تشريعية النواب: مصر اعتمدت مبدأ الفصل المرن بين السلطات

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 المعُدل 2019 نظم إجراءات تشكيل الحكومات الجديدة في المادة 46 منه، أما التعديلات الوزارية نظمتها المادة 47، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يُكلف رئيس مجلس الوزراء لكي يُشكل الحكومة بالتشاور مع الرئيس بالنسبة للوزارات السيادية، مشددًا على أن مصر اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات، وكل سلطة من سلطات الدولة تضطلع بدورها في إطار دستوري وقانوني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كما تبعنا يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم تأتي الحكومة بكامل هيئاتها وتشكيلها إلى مجلس النواب لتقدم برنامجها، وعقب تقديم برنامج الحكومة يعلن رئيس مجلس النواب عن لجنة خاصة تدرس هذا البرنامج خلال 10 أيام».

وتابع: «تُعد اللجنة سالفة الذكر تقريرا حول برنامج الحكومة لكي يُعرض على الجلسات العامة، ويتم التصويت على منح الحكومة الثقة من عدمه، وكل تلك الإجراءات لا تتجاوز 30 يوم المنصوص عليها بالمادة 146 من الدستور».

https://www.youtube.com/watch?v=T3gxlvD0CzM&ab_channel=eXtranews