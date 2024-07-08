حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، بحبس متهمين بالتنقيب عن الآثار، بعد ضبطهم متلبسين بأدوات الحفر، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمان بارتكابهم الواقعة بغرض الربح المادى غير المشروع، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شخصين، لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن آثار، داخل منزل بمنطقة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية "ملك المتهم الأول".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان.. وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

