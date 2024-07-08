محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس جامعة قناة السويس

استقبل اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية اليوم الإثنين - الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في أول لقاء رسمي بينهما عقب أداء "اللواء أكرم" اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

في بداية اللقاء، هنأ الدكتور ناصر مندور، اللواء أكرم جلال على الثقة الكبيرة التي أولاها له رئيس الجمهورية بتكليفه محافظًا للإسماعيلية، مشيدًا بمسيرته المهنية المتميزة وتفانيه في خدمة الوطن.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن أمله في أن تشهد محافظة الإسماعيلية المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة اللواء أكرم، متمنيًا له النجاح في تحقيق أهدافه.

من جانبه، عبر اللواء أكرم جلال عن تقديره العميق لزيارة الدكتور ناصر مندور، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه جامعة قناة السويس في دعم التنمية المحلية والإقليمية، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم وخدمة المجتمع.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة والجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق التكامل في الجهود التنموية.

تخلل اللقاء - مناقشة شاملة حول سبل تعزيز التعاون بين محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس، حيث تم استعراض العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها لخدمة المجتمع المحلي، وتم التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية، ودعم الأبحاث العلمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في الإسماعيلية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية مستقبلية تليق بمحافظة الإسماعيلية وتطلعات مواطنيها.