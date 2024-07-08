البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.917 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 28,411.87 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 9,127.76 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 2,752.43 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30" بنسبة 0.54% ليغلق عند 34,802.91 نقطة.

كما تراجع مؤشر بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 12,276.71 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP، بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 5,691.56 نقطة، بينما صعد منفردا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 6,298.78 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 343.1 مليون جنيه، 8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 351.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 903.2 مليون سهم، من خلال 116.2 ألف صفقة منفذة.