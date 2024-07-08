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الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تخسر 5.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 1.917 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 28,411.87 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 9,127.76 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 2,752.43 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30"  بنسبة 0.54% ليغلق عند 34,802.91 نقطة. 

كما تراجع مؤشر بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 12,276.71 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP، بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 5,691.56 نقطة، بينما صعد منفردا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 6,298.78 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 343.1 مليون جنيه، 8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 351.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 903.2 مليون سهم، من خلال 116.2 ألف صفقة منفذة.

البورصة نهاية تعاملات اليوم