تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3210 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر في تعاملات يوم الجمعة، حيث رفع المستثمرون توقعاتهم بأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي « ختام تعاملات الأسبوع»، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3210 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 19 دولارًا، لتسجل 2372 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3669 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2751 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 2.4%، وبقيمة 75 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، ولامس مستوى 3240 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.8% ، وبقيمة 65 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.

وانخفضت أسعار الذهب بعد أن كشفت بيانات يوم الجمعة أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف بنسبة 4.1%، مما يشير إلى ضعف سوق العمل الأمريكي.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع إلى الشهادة نصف السنوية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، وتعليقات مجموعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم الأمريكية، من المرجح أن تكون بيانات التضخم الأكثر مرونة، وستكون تصريحات باول، هي المحفز الرئيسي لأسعار الذهب خلال الأسبوع.

إلى جانب ذلك، امتنع البنك المركزي الصيني، أكبر مستهلك للذهب، عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الثاني على التوالي في يونيو. ومع ذلك، لا يزال الطلب قويا ومن المرجح أن يستمر في دعم أسعار الذهب.