ننشر نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجري الجديد

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة العام الهجرى الجديد، في بداية الجلسة العامة المخصصة لعرض برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وجاء نص الكلمة:

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر.. هلت علينا بالأمس نسمات طيبة مباركة عطرة ، وهى نسمات العام الهجري الجديد ، تلك المناسبة التى لها جليل التقدير لدى نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مناسبة استمدت عظمتها من هجرة الصادق الأمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، و دروس الهجرة النبوية الشريفة كثيرة وعظيمة ، فهى نبع لا ينضب أبدا، كما أنها ملهمة للناس كافة على مر الأزمان ، ومن بين تلك الدروس صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بإخلاص لبناء الأوطان، وهو أعظم بل أجل ما نحن في حاجة إليه الآن كى نتمعن فيه و نستلهم معانيه.

فالعام الهجري الجديد فرصة لترسيخ القيم والأخلاق وتعزيز روح الأخوة والتسامح ، والسعى بجد من أجل نشر السلام والخير بين البشر جميعهم .

ويطيب لي، فى هذا المقام الجليل، أن أتقدم بخالص التهانى القلبية وأزكاها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم، والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يجعله عام خير وبرٍّ وتقوى في حياة الإنسانية جميعها، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في أمن وأمان و تقدم ورخاء.