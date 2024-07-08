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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجامعة العربية تثمن مواقف إيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين

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استقبل الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، السفيرة أليسون ميلتون سفيرة جمهورية أيرلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسفيرة غير مقيمة لدى كل من دولة الكويت ودولة قطر.

وثمن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية موقف أيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين.

وقال منزلاوي فى بيان عقب اللقاء، إن الاجتماع  تناول مناقشة مجمل تطورات القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأوضاع في كل من السودان وليبيا واليمن ولبنان.

الجامعة العربية فلسطين أيرلندا