وزير الأوقاف يستقبل رئيس جامعة سوهاج لتهنئته بتوليه منصبه الجديد

استقبل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال النعماني، إن الدكتور أسامة الأزهري أكد خلال اللقاء على ضرورة تضافر كافة المؤسسات التعليمية من أجل تأسيس كيفية إعادة صناعة الخريطة الذهنية والمكونات التي تصنع عقل الإنسان، معربًا عن صادق دعواته للدكتور أسامة الأزهري أن يوفِّقَه الله تعالى في مسيرته وعمله في وزارة الأوقاف وخدمة الدعوة الإسلامية والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يواكب متغيرات العصر، وأن يُعينه على المساهمة في تحقيق الخير والصلاح والازدهار لديننا الحنيف ولبلادنا الحبيبة.

وخلال اللقاء وعد الدكتور أسامة الأزهري الدكتور حسان النعماني بزيارة قريبة للجامعة ليتجدد لقائه بأبنائه الطلاب والطالبات، والحديث معهم وتوعيتهم بعدد من الأمور الدينية بطريقة معتدلة لحمايتهم من التطرف الدينى المتشدد، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية التوعوية وإعادة تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والجامعة، مثل زيادة تثقيف الأئمة والواعظات، وتعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية والدينية في الدولة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بربط الخطاب الديني بقضايا المجتمع وتجديده وتسهيل وصوله لفئات المجتمع عامة والشباب بصفة خاصة.