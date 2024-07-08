فتح رأس ومحضر.. حلقة جديدة في مسلسل شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حلقة جديدة من مسلسل شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب، وإثارة الجدل بشكل كبير حول هذا الموضوع، وهل هناك نهاية رغم إعلان الطلاق أم لا ؟

بدأت هذه الحلقة عندما تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على جوجل، بسبب أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث تحرت محضر ضد الأخير والذي اتهمته بالتعدي عليها بالضرب.

شيرين عبد الوهاب تحرر محضرًا ضد طليقها حسام حبيب بتهمة السرقة والضرب

حررت المطربة شيرين عبد الوهاب محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وكشفت خلاله عن تعرضها للضرب والتعذيب وأصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز، وتبين من التحريات أن الاعتداء كان بسبب خلافات نشبت بينهما.

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على واقعة الضرب

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي باسمها أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لافتًا على أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث.

يشار إلى أن هناك تقريرًا طبيًا تم تحريره عقب واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب من جانب طليقها الفنان حسام حبيب، وتم خلاله إثبات ما حدث من إصابات.

دعم الفنانين إلى المطربة شيرين عبد الوهاب

حرص عدد من الفنانين على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة قائلة: "إلى شيرين عبد الوهاب، انتي أكبر من أنك تخلي دلوعة ماما تعمل فيكي كل ده، ويخلي سيرتك لبانه مُره في بوق الناس".

وتابعت: "انتي أذكى من انك تدخلي عداوات مع أقرب الناس ليكي علشان كل ذنبها إنها حبيتك وكانت عايزة تمنعك منه ومن شره.. انتي نجمة أكبر من فكرة أن كومبارس ممكن يهدها، يولع الحب اللي يعمل في صاحبه كده يا شيرين".

كما وجهت الفنانة مي كساب رسالة دعم إلى المطربة شيرين عبد الوهاب وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، "إلى أختي وصديقة العمر ‎شيرين عبد الوهاب ارجعيلنا شيرين.. ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك .. فوقي انتي شيرين عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة.. قومي خدي نفسك وعافري".

وأضافت: "اقفي تاني علي رجليك اردمي الماضي ده وابدأي صفحة جديدة عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين انقذي إنتي شيرين”.