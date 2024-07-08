رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجان التميز والتكريم وجائزة أفضل رسالة علمية

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنتي التميز والتكريم ولجنة جائزة الجامعة لأفضل رسالة علمية لعام 2024م، بحضورالدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الفيومي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور حاتم محمد أحمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أنه خلال اجتماع لجنة التميز والتكريم، تم النظر في ترشيحات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لجوائز الجامعة "التشجيعية والتفوق، والتقديرية، والتاليف العلمي"، لعام 2024 إلي جانب اختيار المحكمين لكل جائزة، كما ناقشت اللجنة مايستجد من أعمال.