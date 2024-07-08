انضمام 6 لاعبين من أبناء بني سويف لمنتخب مصر في رفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة انضمام 6 لاعبين من أبناء بني سويف لمنتخب مصر للشباب والناشئين فى رفع الاثقال من لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، وذلك بعد انضمام اللاعبة بسمة رمضان بطلة العالم وأفريقيا والعرب واللاعب محمد عبد المنعم بطل عالم وأفريقيا والعرب " مرحلة الصفوة "

من جهته أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، أن انضمام اللاعبين واللاعبات للمنتخب المصري لرفع الأثقال ، جاء بعد قرار اللجنة العلمية بالوزارة ، حيث شملت قائمة المنضمين : آلاء جنيدى وزن 55 كجم ، بدوى محمد بدوى ميزان 61،عبد الرحمن أشرف عبود ميزان 73،محمد خالد عبد الستار ميزان 81 ،هناء أيمن عبد الوهاب ميزان 49،سندس محمد عبد القادر ميزان 71 ، ليصل بذلك إجمالي أبناء بني سويف المنضمين للمنتخب"شباب وناشئين:"إلى 8 لاعبين في رياضة رفع الأثقال في أوزان متعدددة

يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وإشراف الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداءالرياضى والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة، ومتابعة من الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، ومدرب مرحلة الصفوة بالمشروع الكابتن أحمد محمد عبد العزيز مدرب منتخب مصر ،مدرب المشروع الكابتن مصطفى عبد العزيز مدرب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ومدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين

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