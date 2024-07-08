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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورة تدريبية لمدربي الجمباز الفني بالمركز الأولمبي تحت إشراف الاتحاد الدولي

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
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ينظم الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فعاليات الدورة التدريبية للجمباز الفني رجال والفني آنسات المستوى الثالث التابعة لأكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للجمباز بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتي تٌقام خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2024
بشارك في الدورة التدريبية 38 مدرب ومدربة

تُقام الدورة تحت إشراف خبراء دوليين من الاتحاد الدولي
وعلي رأسهم أندريه ليفيت للجمباز الفني رجال 
سوسانا كالمار للجمباز الفني آنسات 
ياتي هذا من قبل اتحاد الجمباز لصقل مستوي المدربين وإكسابهم الخبرات الدولية والاطلاع علي كل ما هو جديد فى الجمباز الفني وعمل جيل جديد من المدربين المتميزين

دورة تدريبية الجمباز الفني الاتحاد الدولي الدكتور إيهاب أمين احمد محمدي