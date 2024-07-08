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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت علي مركز شباب إبشان

احمد رفعت
احمد رفعت
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أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارا  بإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية.
ويأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز  الرياضة المصرية المخلصين.
كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام ١٩٧٦ علي مساحة ۱۲ فدان / ۱۸ قیراط به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري

 

الراحل احمد رفعت مركز شباب تخليدا لذكراه أحمد رفعت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة احمد محمدي