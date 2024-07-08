إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت علي مركز شباب إبشان

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارا بإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية.

ويأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام ١٩٧٦ علي مساحة ۱۲ فدان / ۱۸ قیراط به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري