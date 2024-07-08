رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمراكز ومدن الشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامه ونقلها للنقطة الوسيطة حفاظاً على صحة المواطنين.

من جانبه توجه شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بزيارة لمقر الحملة الميكانيكية برئاسة المركز للإطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية المعدات وجداول الصيانة الدورية لإستكمال منظومة العمل وإصلاح المعطل منها أولاً بأول والإلتزام بالصيانة الدورية لها للوصول إلى أعلى معدل تشغيل وتعظيم الإستفادة منها.

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق صباح اليوم بجولة ميدانية للتأكد من كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة ، حيث قام بالمرور على قطاع المدينة من كوبرى الجامعه باتجاه طريق شيبه و مصنع الزيت و الصابون لمتابعة أعمال الدهانات و التجميل التى تتم بهذا المحور الهام لما له أهمية و مردود ايجابى لمرتادى الطريق و القادمين من المحافظات الاخرى ، كما تم متابعة أعمال النظافة بطريق الشوبك والتأكد من رفع كافه المخلفات للحفاظ على المظهر الحضارى للطريق العام أمام المواطنين.

وقام يسرى راشد رئيس حى أول الزقازيق ومحمد عمران نائب رئيس الحى وعاطف عبد السلام مدير الحمله الميكانيكية بالحي بمتابعة أعمال إصلاح وصيانة وتشغيل وخروج المعدات ومتابعة خطوط سير تشغيل السائقين على قطاعات الحى المختلفة من أجل رفع كفاءة الحملة الميكانيكية لحى أول الزقازيق.

و يواصل قسم الإنارة خلال الفترة الصباحية متابعة أعمال صيانة وتغيير كشافات الإنارة بمتفرعات شوارع الحى وتغطية الأسلاك والوصلات المكشوفة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وواصل محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق المرور على مقر الحملة الميكانيكية بالصيادين للتأكد من خروج جميع المعدات ، كما تفقد أعمال النظافة بشارع عمر شاهين وشارع عبد العزيز علي وشارع طلبه عويضة وشارع جمال عبد الناصر وشارع وادي النيل ولكوظ ، للتأكد من نظافة الشوارع.

كما تابع أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق حملات النظافة للحفاظ على مستوي النظافة العامة بالمدينة ولكافة الوحدات المحليه ، حيث أصدر رئيس المركز تعليمات لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة رفع جميع مخلفات القمامه للتأكد من عدم وجود تجمعات للأوراق أو القمامه بشوارع المدينة أو أى إشغالات أو باعه جائلين حرصاً على إنتظام سير حركة المواطنين والحفاظ على البيئة من الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.

وفي مركز ومدينة منيا القمح قام أشرف عامر رئيس المركز بالمرور والمتابعة لأعمال النقطة الوسيطه للتأكيد على الإلتزام بغطاء السيارات قبل الخروج من النقطة الوسيطة إلى المقالب العمومية والتأكد من عدم تجمع قمامة داخل النقطة الوسيطة وسرعة نقلها فوراً إلى المقالب العمومية والتأكد من سلامة معدات النظافة والنقطة الوسيطة الثابتة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة.

كما تابع رئيس المركز إدارة المخلفات الصلبه والبلدية ورفع تجمعات بؤر القمامة والمخلفات والرتش بشوارع المدينة وكنس جميع الطرق ورفع القمامة والأتربه ، وتم إرسال جميع المعدات إلى النقطه الوسيطة لقلب القمامة هناك تمهيداً لرفعها إلى المقلب العمومي بمدينه العبور، كما تم متابعة أعمال حـــمـــلـــة رش الـــرزاز للــقـــضـــاء على يـــرقـــات الـــبـــعـــوض والـــذبـــاب بمنطقة أرض المولد ومستشفى منيا القمح ومنطقه جمعية المحافظة على القرآن الكريم والشوارع المجاورة لها.

وفي مدينة القنايات قام محمد محمود رئيس المدينة بمتابعة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين والتشديد علي جميع المعنيين بها برئاسة المدينة بسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين لإنهاء مصالحهم.

كما تابع رئيس المدينة أعمال النظافة العامة والتجميل بواسطة العاملين بالمخلفات الصلبة وسائقي ومعدات الحملة الميكانيكية بمدينة القنايات ، وتم إزالة المخلفات من كافة نقاط التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة مع إستمرار رفع السفوحة من على جانبي الطرق الرئيسية بالمدينة وتم رفع ونقل كمية قدرها 50 طن مخلفات من النقطة الوسيطة بالمدينة الي المدفن الصحي بالخطارة .

وفي مركز ومدينة الحسينية تابع المهندس محمد العوضي رئيس المركز أعمال غسيل الأرصفة والبلدورات لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة ، وتكليف الأستاذ هشام أبو الليل نائب رئيس المركز وأقسام الحملة الميكانيكية والمخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة أعمال رفع القمامة أولاً بأول بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قام محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة ميدانية صباحية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتى تضمنت رفع تراكمات القمامة من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة من الشوارع الرئيسية و قص وتهذيب ورى الأشجار بالحدائق والشوارع والميادين الرئيسية وإستكمال أعمال الدهانات والتجميل للبلدورات والأرصفة.

وتابع السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق لتحسين مستوى النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات ورفع السفوحة من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة ، و كذلك متابعة أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة ، كما تم غسيل الأرصفة والبلدورات فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة والمرور والانتقال ، كما تم متابعة أعمال الكهرباء وصيانه الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية حيث تم تغيير بعض الإسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفرة.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تابع احمد ضاحي رئيس المركز أعمال النظافة ورفع التراكمات حيث إشتملت أعمال النظافة اليومية على رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة من شوارع وأحياء المدينة ، و تجميع القمامة من الأهالي .

وقامت رئاسة الوحدة المحلية بصفط زريق بنظافة الطريق الرئيسي بدايه من فرسيس مروراً باكوه وصفط زريق والسماره حتي مدخل مدينة ديرب نجم وتم تحميل شارع الجناين وشارع الوحده وشارع النجارين، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بالعصايد بإحضار لودر لتسوية وتمهيد ورفع جميع التراكمات الموجودة على جانبي الطريق الرئيسي مدخل قرية شوبك إكراش وذلك لإبراز الشكل الجمالي والحضاري لطرق ومداخل قرى الوحدة المحلية.

كما تابع عمرو مصطفى رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال النظافة داخل نطاق المدينة والوحدات المحلية بالتنسيق مع رأفت الشوادفي نائب رئيس المركز للوحدات المحلية القروية ومحمد أبو زيد نائب رئيس المركز لشئون البيئة والمدينة أعمال منظومة النظافة والتجميل بشوارع وميادين المدينة حيث تم رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وتم تنظيف مداخل المدينة ،ورفع السفوحة من على جانبي الطريق بمدخل المدينة و الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وريها لإظهار الشكل الجمالي

و تابع رئيس المركز مع رؤساء الوحدات المحلية بالحلوات و كفور نجم ومباشر أعمال منظومة النظافة حيث واصل أفراد قسم تحسين البيئة برفع تراكمات القمامه من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى وتم نقل المخلفات للنقطة الوسيطة بعزبة التل للحفاظ على بيئة صحية نظيفة ومظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة الإبراهيمية.