"زراعة النواب": نحن أمام مشهد تاريخي يحقق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة

أكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اليوم هو يوم تاريخيا نشهده جميعًا، حيث ان كل دول العالم تنظر إلينا اليوم ونحن في مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، قائلًأ: "نحن أمام مشهد تاريخي يحقق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة".

وأضاف "البنا" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "نستبشر خيرا في الفترة المقبلة بالملف الزراعي، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها الملف خلال الفترة السابقة".

وتابع: "إننا دولة زراعية بالأساس ولتحقيق هدف تحجيم الأسعار، فضلًا عن توفير عملة صعبة من الصادرات الزراعية، لذلك لابد أن نعتمد على الزراعة".