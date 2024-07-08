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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يزور وزيرة التنمية المحلية لتهنئتها على منصبها الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط  مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لتقديم التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة .

وأعرب  الدكتور حمدان المتولي عن خالص تمنياته لوزيرة التنمية المحلية بالتوفيق والسداد ، مشيراً إلي أن توليها المنصب يأتي تتويجاً لجهودها وإسهاماتها الملموسة على صعيد التنمية الإقتصادية والبيئية والاستثمارية خلال توليها المسئولية في محافظة دمياط منذ عام 2018 وحتي اختيارها كوزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة .

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تقديرها لهذه اللافتة الطيبة من رئيس جامعة دمياط ، معربة عن خالص اعتزازها بثقة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيارها في هذا المنصب كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية  .

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