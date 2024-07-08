"الأبنية التعليمية" بالأقصر تسلم 11 مدرسة متنوعة ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن المهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم إنهاء وتسليم أعمال مشروعات عدد ١١ مدرسة ابتدائية وتعليم أساسي على مستوى مدن وقرى المحافظة، ما بين صيانة وإنشاء جديد، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها، للنهوض بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم بالأقصر

وأضاف شحات، أنه يجري العمل حالياً بعدد ٥ مشروعات بمدينة إسنا، ومشروعان بمدينة أرمنت، و ٤ مشروعات بمدينة الأقصر، ومشروع بمدينة الطود، و ٣ مشروعات بمدينة البياضية، ومشروعان بمدينة القرنة، و ٣ مشروعات بمدينة الزينية.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر يبلغ ١٠٥٩ مدرسة بواقع ٧١٠٧ فصل لاستيعاب ٢٩٤٦٤٥ طالب وطالبة.

وفي وقت سابق، وافقت هيئة الأبنية التعليمية، على إنشاء وتوسعة وإحلال وتجديد 10 مدارس بمدن محافظة الأقصر، شملت إنشاء مدرسة العشي الرسمية لغات بقرية العشي، ومدرسة المهندس منير سلوانس بقرية المدامود بمدينة الزينية (إنشاء جديد)، كما تمت الموافقة علي إحلال وتجديد 3 مدارس بواقع مدرستين بمدينة الزينية هما : مدرسة الهرامشة الابتدائية، ومدرسة محمد عامر الابتدائية بالمدامود، بالإضافة إلى مدرسة نجع الخطباء الابتدائية بمدينة الأقصر.

وتضمنت الموافقات أيضاً، توسعة وتعلية 5 مدارس بمدينة الزينية هم : مدرسة الشيخ حسن للتعليم الإساسي، ومدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي للتعليم الأساسي بالمدامود، ومدرسة عبيد علي للتعليم الأساسي بالمدامود، ومدرسة الحرية الابتدائية بالعشي، بالإضافة إلى تعلية مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالعوايدة.

محافظ الأقصر يجتمع مع قيادات التعليم

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد عقد اجتماع موسع اليوم لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، وبحث سبل تذليل تلك المعوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.