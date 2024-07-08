رئيس جامعة سوهاج يزور دار الإفتاء للتهنئة بحلول العام الهجري الجديد

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الي دار الإفتاء المصرية لتقديم التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بمناسبة العام الهجري الجديد.

وخلال اللقاء ثمن النعماني جهود فضيلة الإمام شوقي علام والذي شهدت دار الإفتاء نقلات كبيرة في عهده، لتصبح مؤسسة عالمية بفضل جهوده، الى جانب دوره في تجديد الخطاب الديني، و تجديد منظومة الفتاوى التي يستعين بها المسلم، و تُرسِّخُ عنده قيمَ الوسطية والتعايش السلمي بمجتمعه ليحدث طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء، لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً علي أن مصر لديها تجربة فريدة في العيش المشترك والإندماج الكامل بين المصريين جميعًا على اختلاف عقائدهم.

وأكد النعماتي علي ان الدكتور شوقي علام مفتي استثنائي في تاريخ مصر، مخلص للدين والوطن صاحب مواقف لا تنسى في تاريخ مصر، يمتلك مفاتيح القلوب بتواضع المحب التقي، متمنياً لفضيلته عاماً هجرياً جديداً مليئاً بالخير والبركات علي وطننا الغالي وتكون سنة جديدة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها بلدنا في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وأعرب الدكتور شوفي علام عن سعادته بتلك الزيارة في هذه المناسبة العطرة، مؤكدا على ضرورة التأسي برسولنا المصطفى، واستلهام دروس هجرة المصطفي، للتمسك بسيرته العطرة، والحرص على تعليمها لأبنائهم، وترجمة هذه التعاليم إلى أفعال وسلوكيات، وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الدين الحنيف، داعياً المولى -عز وجل - أن يحفظ مصر والعالم من كل مكروه وسوء و يوفق الله تعالى القيادة السياسية والمصريين إلى ما فيه خير وطنهم.