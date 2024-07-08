رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرا عن الأنشطة الطلابية خلال عام 2023/ 2024

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريرا من الدكتور أحمد عبد المولى نائبه لشئون التعليم والطلاب، حول ما تم تنفيذه من أنشطة لطلاب الجامعة في مختلف الأنشطة خلال عام 2023/ 2024، والتي استطاع خلالها أبناء الجامعة تحقيق نجاحات، وانفرادات رائدة في مختلف المجالات، وذلك تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تضع رعاية طلابها المتميزين، والموهوبين، في مقدمة اهتماماتها، من خلال الجهود التي تبذلها؛ لتعزيز آليات رعاية الطلاب ودعمهم؛ وفتح المسارات أمامهم؛ للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وهو ما يسهم في بناء جيل من الكوادر الشبابية، قادر علي المساهمة في استكمال مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

وأشاد رئيس الجامعة؛ بالتمثيل المشرف لأبناء الجامعة علي كافة الأصعدة، ومشاركاتهم المتميزة في مختلف الأنشطة المحلية، والإقليمية، والدولية، علي نحوٍ يسهم في صقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم، فضلاً عن اكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، وهو الأمر الذي انعكس في حصولهم علي العديد من المراكز المتقدمة في شتي مجالات المعارف والعلوم، والفنون، مؤكداً في ذلك حرص واهتمام القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بدعم، ورعاية الطلاب.

وأوضح التقرير، حصول فريق طلاب الجامعة؛ علي كأس المركز الأول، في برنامج العباقرة جامعات "الموسم السادس"، واستطاع الفريق تحقيق 980 نقطة كأعلى معدل للنقاط على مستوى الجامعات المصرية المشاركة على مدار الموسم، ‏ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويشارك فيها كافة الجامعات الحكومية، والخاصة، وهو ما يعد تتويجاً لتميز طلاب الجامعة، وإصرارهم على حصد كأس المسابقة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة النشاط الثقافي.

كما أشار التقرير، إلي تفوق طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، خلال مشاركتهم في نهائيات النسخة ال (46) للمسابقة الدولية للبرمجة لطلبة الجامعات Icpc international programming contest، والتي أقيمت بجمهورية مصر العربية، وتمكنهم من الحصول على المركز الرابع على مستوى الوطن العربي، وأفريقيا، وال 75 على العالم، حيث أجاب الفريق الفائز على 5 مسائل بعد رحلة شاقة من التصفيات المحلية، والإقليمية من أصل 20 ألف فريق، وصولاً لأفضل 120 فريق ممثل؛ لعدد من المناطق إقليمية على مستوى العالم في نهائيات الأقصر 2023.

وفي سياق متصل، فاز فريق إيناكتس جامعة أسيوط (Enactus Assiut) في مسابقة "Action with Africa"، وتأهله ضمن أفضل ست فرق جامعات أفريقية؛ إلي التصفيات النهائية على مستوى العالم، بدولة كازاخستان، وقدّم الفريق؛ مشروع (Esca)، والذي يهدف إلى حل المشاكل الصحية، ومساعدة ضحايا الحروق، والقضاء على بعض المشاكل البيئية؛ ليتمكن بذلك من التأهل عالمياً؛ وذلك ضمن ما يقرب من ١٠٠ فريق مشارك من مختلف جامعات العالم بالمسابقة، كما يعد الفريق المصرى الوحيد من الجامعات المصرية؛ المتأهل للنهائيات من بين الجامعات الحكومية، والخاصة المشاركة، والبالغ عددها نحو 50 جامعة .

وحصل فريق طلاب (ASME assuit)؛ علي اثنين من المراكز المتقدمة؛ في ختام مسابقة تحدي الروبوتات مصر 2023 RC Robot" Challenge Egypt 2023" ، والتي استضافتها المدينة الشبابية الرياضية بالقاهرة، وشهدت فعاليات المسابقة؛ مشاركة نحو (1200) متسابق؛ من مختلف أنحاء الجمهورية، وحصل الفريق علي المركز الأول في مسابقة "Puck Collect"، والمركز الثاني فى مسابقة "Somu Mega "، على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت إشراف إدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفاز فريق "FLIGHT.X" الطلابي من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، بالمركز الثالث فى مشروع الطائرة بدون طيار" Drone " من بين (12) فريقاً مشاركاً فى التصفيات النهائية لمسابقة UAV الدولية، وحصل الفريق على جائزة أفضل اختراع وتصميم Drone مشارك في المسابقة، والتي نظمتها الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بهدف تصنيع طائرة بدون طيار، ذاتية الإقلاع والهبوط، وتمت المسابقة بمشاركة (15) طالباً من طلاب كلية الهندسة؛ من الفرق الأولى، والثانية، والثالثة.

وفي سياق متصل، احتفت الجامعة؛ بطلاب وطالبات مرحلتيّ البكالوريوس، والدراسات العليا، الفائزين والمشاركين في مسابقة أوراق السياسات، وذلك في إطار مشاركة جامعة أسيوط في فعاليات المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس)، والتي تتم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي، والبحث العلمى، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وفازت جامعة أسيوط؛ بجائزة أفضل ورقة سياسات فى مرحلة الدراسات العليا؛ فى مكافحة الفساد على مستوى الجامعات الحكومية، والخاصة المشاركة فى البرنامج، ومن جانبها كرمت الجامعة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى؛ بجوائز مالية تبلغ قيمتها (١٥) ألف جنيه للمركز الأول، (١٠) آلاف جنيه المركز الثاني، و (٧) آلاف جنيه للمركز الثالث.

وتضمن التقرير؛ فوز فريقين، من طلاب مبادرة جامعة أسيوط الخضراء، بالمركزين الثاني، والرابع؛ خلال مشاركتهم فى فعاليات مؤتمر "كلايمثون" العالمي، الذي نظمته وزارة البيئة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون الدولي الألمانية بمصر، تحت عنوان " كلايمثون صعيد مصر - نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050"، حيث حصل فريق (Eco-Fuel innovators) علي المركز الثاني، عن مشروع حول؛ إعادة تدوير المخلفات الزراعية الصلبة، وحصل فريق (Blast-tech)، علي المركز الرابع عن مشروع حول؛ استخراج وقود الديزل من البلاستيك، عن طريق عملية الانحلال الحراري والمعالجة؛ لإنتاج وقود آمن على البيئة.

وفي ضوء دعم المسار الذي تنتهجه الدولة المصرية؛ لتعزيز الابتكار، والتطور التكنولوجي، وبناء جيل من الكوادر الشبابية، قادر على استكمال مسيرة التنمية المستدامة؛ تمكن خمسة طلاب، بالمستوى الأول؛ بكليتيّ الهندسة، والحاسبات والمعلومات، من الحصول على المنحة الدراسية “Gifted Students Scholarships” (GSS)، والممولة بالكامل من صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع جامعة أسيوط، في مجالات العلوم الأساسية، والتكنولوجيا، واستطاع الطلاب الحصول علي أعلى الدرجات في الاختبارات المقدمة من الصندوق.

كما أشار التقرير، إلي فوز طلاب جامعة أسيوط؛ بالميدالية البرونزية في المسابقة العربية، والأفريقية للبرمجيات (ACPC)، والتي أعلن نتائجها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأقيمت فعالياتها بمحافظة الأقصر؛ بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الجهات الأخرى، وذلك ضمن أكثر من 140 فريقاً، من 79 جامعة، من 13 بلداً عربياً وأفريقياً، وهو ما يؤكد تفوق أبناء الجامعة في المجالات القائمة على التكنولوجيا الحديثة، والابتكار، وريادة الأعمال، وقدرتهم على تقديم مشروعات متطورة.

وفي سياق متصل، نجح فريق طلاب من كلية الحاسبات والمعلومات، في تطوير نظام (Heartizm)؛ لتحديد ومعرفة هوية الأشخاص عن طريق بصمة القلب (ECG Heart Biometrics)، حيث يحتوي النظام على خصائص مميزة ومختلفة من شخص لآخر، ويمكن اعتبارها بصمة حيوية؛ لتحديد الهوية، و توفير الحماية والأمان لجميع المصالح الحكومية، والمؤسسات الدولية، كما يمكن استخدامها بديلاً لأنظمة الحضور والانصراف التقليدي؛ نظراً لدقتها، وصعوبة اختراقها، كما يمكن للنظام أن يتعرف على كثير من أمراض القلب التي يعتمد تشخيصها بالكامل علي (ECG Signals)، ومن ثم ضمان متابعة مستمرة لكل مستخدم لحالته الصحية المرتبطة بذلك.

ومن جهة أخرى؛ تمكن فريق طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) بكلية التجارة، من الفوز بالمركزين؛ الأول، والثالث، على مستوى الجمهورية، خلال مشاركته؛ بورقتين بحثيتين، ضمن فعاليات: "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، الذي نظمته وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، تحت عنوان: " العمل على التكيف في قطاع المياه؛ من أجل الاستدامة"، وتناولت مشاركات الطلاب، موضوعين؛ الأول: "تطور نظام مدمج، وفعال؛ لمعالجة المياه؛ يجمع بين تقنيات الترشيح، والتطهير، والأغشية المتقدمة؛ لضمان جودة، وسلامة المياه، بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ " ، والثاني: "دور السياسات العامة؛ في حل أزمة المياه، بالتركيز على الاهتمام بترشيد الاستهلاك، ومراقبته التشريعية، بشكل تكنولوجي، والاهتمام بمعالجة الهدر من المياه خاصة من المبردات".

وعلى صعيد الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية المتنوعة؛ كان لطلاب جامعة أسيوط نصيباً وافراً من هذه المراكز المتقدمة، ومنها:

وأشار التقرير، إلى حصول طلاب جامعة أسيوط، علي الكثير من الجوائز في مجالات الأنشطة المتنوعة، خلال مشاركتهم في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، والمعاهد العليا بدورته الـ١٣، التي نظمتها جامعة حلوان، تحت شعار: "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وظهر طلاب جامعة أسيوط خلال فعاليات الأسبوع، بمظهر متميز، وأداء قوي في مختلف الأنشطة التي تضمنها الأسبوع، وذلك في ضوء الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة، والإدارة العامة لرعاية الشباب، تحقيقاً للتواصل والتفاعل الإيجابي بين أبناء الجامعات في الفعاليات المتنوعة.

وفي ضوء تحقيق التكامل، والتعاون؛ مع جامعات الإقليم، وخلق فرص جيدة لطلاب الجامعات؛ لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، فازت الجامعة؛ بعدد من الجوائز، والمراكز الأولى؛ في الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، والذي نظمته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بمشاركة عدد من جامعات الإقليم، وهي: جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة سفنكس، وجامعة بدر، وجامعة أسيوط الأهلية التكنولوجية، وجامعة الأزهر/ فرع أسيوط، وهو ما يعكس تميز طلبة وطالبات الجامعة؛ وتفوقهم في الأنشطة الطلابية الرياضية، ونجاحهم في تحقيق المراكز الأولى، والمتقدمة بين الجامعات المشاركة.

ونتاجاً لدعم إدارة الجامعة؛ لمختلف الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب الموهوبين، والمبدعين، ورعايتهم؛ استطاع أبناء الجامعة الحصول على عدد من المراكز الأولى المتقدمة في "مهرجان إبداع" بدورته (12)، في المجالات الأدبية، والعلمية، والفنية، لطلاب الجامعات، والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية، والخاصة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهد الدكتور أحمد المنشاوي حفل ختام المهرجان، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، مشاركاً الطلاب فرحتهم، وتمثيلهم المشرف للجامعة، في إحدى المهرجانات المهمة التي تثري روح التنافس بين الطلاب المبدعين.

كما أشار التقرير؛ إلي فوز طلاب جامعة أسيوط؛ بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، فى حفل ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، حيث تمكن طلاب الجامعة، من الحصول علي المركزين؛ الثانى فى مجال الفنون التشكيلية " أشغال فنية"، والثالث فى مجال العزف الموسيقى الفردى " آلة العود، وتم تكريم الطلاب الفائزين فى حفل ختام المهرجان؛ من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما تم تكريم الموسيقار عمر خيرت على مشواره الفنى.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المنشاوي: أن أبناء الجامعة حرصوا بشكلٍ مميز علي المشاركة بفاعلية، في العديد من الفعاليات، ومختلف المحافل العلمية، والثقافية؛ لتبادل الخبرات، والرؤى والأفكار، واكتساب معلومات ثقافية، وفنية، وتاريخية، ولغوية مع طلاب الجامعات المصرية؛ لتأهيلهم لسوق العمل، ورفع كفاءتهم، ومهاراتهم اللغوية، ومن هذه المشاركات:

ومشاركة طلاب جامعة أسيوط؛ بجانب وفدٍ رفيع المستوي، يضم: نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، في فعاليات احتفالية "تفوق جامعات مصر"، التي أقيمت فعالياتها بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، والتي كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية -خلالها- عدداً من أوائل الخريجين، وتضمن الوفد الطلابي المشارك 150 طالباً من المتفوقين في مجالات الأنشطة الطلابية، بمختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد من أولياء أمورهم، وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

شارك وفد من طلاب كلية الهندسة بالجامعة؛ بمشروعين طلابيين، في فعاليات؛ " الدورة الخامسة لمعرض، ومؤتمر النقل الذكي، واللوجستيات Trans MEA 2023 لأفريقيا والشرق الأوسط"، الذي نظمته وزارة النقل، بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار، في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء كامل الوزير، وزير النقل، وفيما يخص المشروع الطلابي الأول، فهو عبارة عن سيارة كهربائية موفرة للطاقة Eco-shell، أما المشرع الطلابي الثاني، فهو عبارة عن طائرة متطورة Flight-x، وهي طائرة بدون طيار، يتم التحكم فيها عن بعد، أو برمجتها مسبقاً لأداء مهمة كاملة آلياً.

وفي سياق متصل، شارك وفد طلابي من مختلف كليات الجامعة؛ فى فاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذي أقيم بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي، وضم الوفد 50 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

كما حرص طلاب جامعة أسيوط؛ علي مشاركة نخبةً من التقنيين، والمطورين في المجالات التكنولوجية المستحدثة، في وقائع انطلاق النسخة الثاني؛ من المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط؛ والذى نظمته مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut )؛ بمشاركة جامعة أسيوط، ممثلةً في كلية الحاسبات والمعلومات، وبحضور نخبة من رواد الأعمال والابتكار، وعدد من القيادات التنفيذية، للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، ولفيف من ممثليّ البنك الأهلي، وذلك بهدف تعرف الطلاب على أحدث الاتجاهات التكنولوجية فى العصر الحالى؛ فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال.

وأشار التقرير، إلى مشاركة الجامعة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أطلقت إدارتيّ النشاط الاجتماعي، والنشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب؛ سلسلة زيارات لطلاب الجامعة للمعرض في دورته (55)، تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، والذي أقيمت فعالياته، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وذلك من خلال تنظيم أربعة أفواج، شارك خلالها أكثر من ٤٠٠ طالباً وطالبة، وذلك حرصاً من الجامعة علي تشجيع أبنائها الطلاب علي اقتناء الكتب والمؤلفات، وتوسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم علي الانفتاح على الآراء المختلفة.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة أسيوط، ومركز الأنشطة الفرنكوفونية بالإسكندرية؛ شارك طلاب الجامعة في فعاليات الدورتين(33)، (35) التي قام بتنظيمهما مركز الأنشطة الفرنكوفونية، بمكتبة الإسكندرية على مستوى جميع الجامعات المصرية، بهدف تشجيع ممارسة اللغة الفرنسية، ونشر الثقافة الفرنكوفونية، وصقل وتأهيل الأجيال الجديدة، في إطار من تبادل الخبرات، والرؤى والأفكار، واكتساب معلومات ثقافية، وفنية، وتاريخية، ولغوية مع طلاب الجامعات المصرية، وتميز طلاب الجامعة؛ بالحصول علي مراكز متقدمة في فعاليات، وأنشطة البرنامجين.

وتحرص جامعة أسيوط؛ على دعم أبنائها الموهوبين في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم المختلفة؛ ليحملوا رسالة الفن الجميل الراقي، وفي هذا الصدد، قدّم فريق الموسيقى والكورال، بقسم التربية الموسيقية، بكلية التربية النوعية؛ حفلاً فنياً، خلال برنامج شارع الفن على شاشة القناة الفضائية المصرية، بقيادة المايسترو منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، والمشرف الفني والإداري للفريق، وبمشاركة مودي نشأت المعيد بقسم التربية الموسيقية مدرب وموزع وقائد الفريق، وسلمى مجدي سليم بقسم التربية الموسيقية.

ومن جهتها؛ نظمت الجامعة عدداً من الفعاليات المهمة، والأنشطة الطلابية، التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز قدرات الشباب الجامعي، وتنمية مهاراتهم المعرفية، والإبداعية، ورعايتها، ومنها:

وأطلقت جامعة أسيوط أولى فعاليات "نادي المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية لطلاب جامعة أسيوط"، والتى نظّمها مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، واستهدفت الفعاليات؛ إشراك الطلاب فى خطط الدولة للإصلاح، ودمجهم ليكونوا جزء من آليات وزارة المالية؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، وتضمنت الفعاليات؛ حواراً مع الشباب حول اختصاصات وزارة المالية، وأهدافها الإستراتيجية، مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، أهم المشروعات القومية للدولة ومدى تأثيرها على المواطن، التحديات الإقتصادية العالمية، وآليات وزارة المالية فى مواجهتها.

وفي ضوء ربط الدراسة النظرية؛ بالتطبيق العملي الواقعي، بما يسهم في تخريج الكوادر المؤهلة، والمدربة على المهارات التطبيقية المختلفة، أشار التقرير؛ إلى تنظيم شعبة اللغة الإنجليزية، بكلية الحقوق بالجامعة؛ فعاليات أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024، والتي استهدفت؛ تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتزويدهم بمختلف المعارف، والمهارات اللازمة؛ لدراسة القانون التجاري الدولي، والتحكيم، وشهدت المسابقة مشاركة ٤٨ طالباً، من طلاب شعبة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي استضافة ٦ من المحكمين الشباب من القاهرة، وحصل الفريق الفائز على تدريب مجاني لمدة شهر في أحد مكاتب المحاماة الدولية.

وأوضح التقرير: أن جامعة أسيوط شهدت تنظيم حدثاً مهماً في مجال التدريب الطلابي، حيث نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، "ملتقى التوظيف، والعمل الحر"، في دورته الثانية، بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، ونخبة من التقنيين، والمطورين في المجالات التكنولوجية المستحدثة، واستهدف الملتقى؛ إيجاد نقطة التقاء بين مقدّمي الوظائف، و طلاب السنوات النهائية، وخريجي كليات الجامعة، فضلاً عن مساهمته في توفير فرص للعمل، والتدريب في الشركات، والمؤسسات المختلفة، وطرح الملتقى نحو (٣١٧) وظيفة مقدمة من شركاء الصناعة في مختلف المجالات.

وتعزيزاً لدورها الرائد؛ في دفع المواهب الشابة التي تزخر بها الجامعة إلى النور، واستغلال طاقاتهم الكامنة، نظمت الجامعة عدداً من المعارض الطلابية المهمة، الهادفة إلي دعم قدراتهم التطبيقية، والتكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها:

- معرض مشروعات تخرج طلاب السنوات النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات، وطلاب معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط ITI، والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك ضمن فعاليات "ملتقى التوظيف، والعمل الحر "، والذي انعقدت النسخة الثانية منه، بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وتضمنت مشروعات الطلاب؛ عدداً من الأفكار المبدعة، والمبتكرة، ومنها: تطبيقات متخصصة للسفر، والفنادق، والشركات، والبيع من خلال المزادات أونلاين، وتطبيقات الركن السريع للسيارات، وأنظمة الغياب الإلكتروني، وأنظمة التنبيه الأتوماتيكي، إلى جانب تطبيقات التحكم عن بعد بحركة اليد، وأنظمة تحويل الكلام إلى صورة، بالإضافة إلى مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي المختلفة.

- معرض المشاريع الطلابية؛ ذات الطابع الابتكاري، الذي أقيمت أعماله ضمن فعاليات منتدي جامعة أسيوط الثالث لريادة الأعمال، تحت عنوان "ريادة الأعمال من أجل صعيد مستدام"، والذي نظمته وحدة المشروعات الابتكارية، وبالتعاون مع وحدة نقل تكنولوجيا المعلومات، وشركة تيكني، وتضمن المعرض عدداً من المشروعات، التي قام بتنفيذها طلاب الجامعة، وأهمها: مشروع طائرة بدون طيار، و٣ روبوتات، وغواصة، وذراع تعويضية، ومحطة رصد المناخ، وستلايت فضائي، كما تضمنت المشروعات أشغال فنية لطلاب كلية التربية النوعية (هاند ميد)، وأشغال خزف، ونحت، وتصوير، ومعادن، وطباعة، وخشب، ، كما شاركت مدرسة أحمد ضيف الله للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بعدد ثلاثة مشاري، وهم: مشروع ساهر وهو عبارة عن كاميرا مراقبة السائق داخل العربية، ومشروع بلايند آي، وهو مشروع نظارة للمكفوفين من ذوي الهمم لقراءة الكتب، ومشروع فيري فيجن.

كما شهدت الجامعة؛ إطلاق فعاليات مهرجان "الكروس -فت" (BE-FIT) ، طلبة، وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، باستاد جامعة أسيوط، والذي تنظمه إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشهد المهرجان مشاركة نحو ٨٠٠ طالب، وطالبة من أبناء الجامعة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية؛ بتنظيم الكثير من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية؛ من خلال ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.