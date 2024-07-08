رئيس جامعة سوهاج يزور وزير الصحة لتهنئته على تجديد الثقة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بمكتبه، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لتقديم التهنئة بمناسبة تجديد ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوليه حقيبة وزارة الصحة والسكان للمرة الثانية على التوالي، وتكليفه نائباََ لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية.

ووجه النعماني، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على تجديد ثقته فى الدكتور خالد عبد الغفار وتكليفه بحقيبة وزارة الصحة، نظراً لمجهوداته المتميزة فى العديد من الملفات الصحية، بالإضافة إلى مهامه البارزة كنائب لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية، ومن أهمها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، والمهارية، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يكفل حياة كريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.

واستعرض النعماني خلال اللقاء انجازات الجامعة بالقطاع الصحي وماتقدمه من خدمات علاجية علي اعلي مستوي، والدور الفاعل الذي تلعبه مستشفيات سوهاج الجامعية وخاصة في جنوب الصعيد لتقديم الخدمات العلاجية مجاناً، حيث قدم النعماني شرحاً مفصلاً للصروح الطببة العملاقه المقامة علي أرض الجامعة الجديدة مثل مستشفي شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأهالي الصعيد والتي بلغ تكلفة إنشائها مايقرب من مليار جنيه، الي جانب مستشفي الجامعة بمقريها القديم والجدبد، ومستشفي الجراحات التخصصيّة، و كذلك انشاء مستشفي الحروق والتي أصدر الرئيس قراراً بتخصيص ١٠ آلاف متر لتكون أول مستشفي متخصص لعلاج الحروق بجنوب الصعيد.

وثمن الدكتور خالد عبد الغفار الدور الرائد

لمستشفيات سوهاج الجامعية في الخدمات الصحية المتخصصة، ودورها الحيوي في تعليم و تدريب الكوادر الطبية ، وتطوير المنظومة الصحية من خلال البحث العلمي ، وكذلك مشاركتها في المبادرات الرئاسية.