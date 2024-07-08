رئيس جامعة سوهاج يستعرض أمام وزير التعليم العالي خطة التطوير

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر والتقدير للدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه مطالب الجامعة وجهوده في التنمية الشاملة بقطاع التعليم العالي، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور حسان النعماني لتقديم التهنئة لوزير التعليم العالي لتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير التعليم العالي لفترة جديدة، وذلك بمقر الوزاره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض النعماني خلال اللقاء مع الدكتور أيمن عاشور ماتشهده جامعة سوهاج من خطة تطوير شاملة علي جميع القطاعات وما حققته من إنجازات متتالية سىواء في القطاع الإنشائي او البحثي او الطبي المتمثل في مستشفياتها الجامعية، و التي تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لآلاف المرضي من مختلف محافظات الصعيد.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تجدد وعدها بالعمل تحت مظلة واحدة تهدف للإرتقاء بالعملية التعليمية و بمنظومة البحث العلمي، لتخريج جيل قادراً على الإسهام في نهضة وطنه ونمائه ، وليواكب تطلعاتها المستقبلية في تمكين الشباب وفتيات الوطن لبناء الجمهورية الجديدة، متمنياً لسيادته دوام التوفيق والنجاح والسداد.

وأضاف النعماني ان الدكتور ايمن عاشور ثمن ما يتم علي أرض جامعة سوهاج بمقريها القديم والجديد من انجازات، والذي أدى إلى تطور كمي وكيفي في مختلف قطاعاتها لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.