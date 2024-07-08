ريمون المصري: ملف أصحاب الهمم شهد نقلة حضارية انعكست على الأعمال الفنية

قال الإعلامي والكاتب الصحفي ريمون المصري، "إن ملف المواطنين من أصحاب الهمم قد شهد نقلة حضارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وليس على مستوى الحقوق والتشريعات فقط".

وأضاف المصري في إحدى لقاءاته التليفزيونية، أنه خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة غيّر نظرة المجتمع لأصحاب الهمم وأصبحوا يتمتعوا بكرامة واحترام أكثر من أي عهدٍ مضى، بل عندما يتواجد أي من ذوي الإعاقة في مكانٍ ما يحظى باهتمام واحترام وتقدير كل من في المكان، وذلك هو نتيجة للاحترام والتقدير الذي قدمه الرئيس لهذه الفئة.

وأوضح، أن هذه النقلة انعكست على الأعمال الفنية التي قدمت خلال الفترة الأخيرة في مسلسلات "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدي و"حالة خاصة" التي كان البطل فيها من أصحاب الهمم، وتم تقديمه بصوره إيجابية لامعة فاعلة بالمجتمع، وذلك بعد عهود طويلة كان يقدم فيها المعاق أما في حالة ساخرة محاطة بالتنمر والاستهزاء، أو بشكل بائس بهدف الاستجداء والشفقة أو شخص غريب الأطوار.

وأوضح ريمون المصري، أنه على الرغم القيمة الفنية لأفلام باب الحديد والكيت كات وتوت توت إلا أنها قدمت المعاق بصورة بها الكثير من التنمر والازدراء وربما أفضل صورة قدمت عن الشخص المعاق كانت في فيلم الصرخة و مسرحية وجهة نظر وبالقطع مسلسل الأيام لأنه تناول السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين، كما اشاد المصري بدور الشركة المتحدة الرائد في تقديم ورعاية أعمال درامية ايجابية عن أصحاب الهمم في الفترة الأخيرة في مسلسلات عيشها بفرحة وحالة خاصة والتي صارت على نهج الرئيس السيسي ويحسب للمتحدة النقلة الملحوظة في صورة أصحاب الهمم بالأعمال الفنية.