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الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محاور برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
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تتقدم الحكومة الجديدة، ببرنامجها إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث يلقيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور عمل للحكومة الجديدة، وهي: 

-  بناء الانسان المصري و تعزيز رفاهيته 

- بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات 

- حماية الأمن القومي و سياسة مصر الخارجية 

- تحقيق الاستقرار السياسي و التماسك الوطني 

المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة القادمة: 

-  المواطنة و سيادة القانون ( دعم مفهوم العدالة و المساواة) 

- الأمن و الاستقرار ( دعم منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن) 

- الديمقراطية و التشاركية (نهج تشاركي فعال بين كافة الأطراف) 

- التنمية و الاستدامة ( اقتصاد تنافسي متنوع و مستدام)

- التكامل مع القطاع الخاص و ضمان الحياد التنافسي 

- الإصلاح المؤسسي 

- الاستباقية في مواجهة الأزمات. 

 أبرز البرامج في محور بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته: 

-  اتاحة خدمة صحية متميزة 

- تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية 

- رفع كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية 

- الارتقاء بالمنظومة التعليمية 

- تعليم شامل للجميع و التأهيل التعليمي و التربوي 

- تشجيع البحث و التطوير و تنويع مصادر التمويل 

- رفع مهارة العمالة المصرية 

- تسهيل التوظيف و توفير فرص العمل 

- التوسع العمراني و زيادة المساحة المأهولة بالسكان 

- ضمان توصيل المرافق لجميع السكان 

- توفير الأمن الاجتماعي 

- إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية 

- تمكين الشباب  / المرأة سياسياً واقتصاديا 

- الارتقاء برأس المال البشري للشباب . 

 أبرز البرامج في محور بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات: 

-  تحقيق معدلات نمو قوية و مستدامة و شاملة 

- مواصلة الاصلاح الاقتصادي 

- تبني اصلاحات اقتصادية قطاعية 

- تعزيز الصلابة و المرونة في مواجهة الازمات . 

- رفع معدلات الاستثمار 

- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للاصول 

- حوكمة الاصول المملوكة للدولة 

- ضمان المنافسة و الحياد التنافسي 

- زيادة مستويات تنافسية و جاذبية بيئة الاعمال 

- ضمان توافر جميع السلع بالاسواق 

- السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد 

أبرز البرامج في محور حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية: 

-  حماية الأمن القومي 

- سياسة خارجية فعالة 

- حماية أمن مصر المائي 

- تحقيق الأمن الغذائي 

- تعزيز أمن الطاقة 

- تعزيز الأمن السيبراني 

- تعزيز القوة الناعمة لمصر 

- تعزيز الثقافة و الهوية الدينية و تجديد الخطاب الديني 

أبرز البرامج في محور تحقيق الاستقرار السياسي و التماسك الوطني: 

-  تعزيز المشاركة السياسية و الحكم الرشيد 

- تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة 

أبرز الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة: 

-  نحو تعليم أفضل 

- نظام صحي شامل 

- تنمية عمرانية متكاملة و مستدامة 

- توفير العمل اللائق 

- الشباب شركاء اليوم ، قادة الغد 

- ضمان حياة كريمة لجميع المصريين 

- تمكين المرأة و توفير الفرص المتساوية لها 

- ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي 

- تمكين القطاع و تعزيز الاستثمار 

- ضبط الأسعار و الحد من التضخم 

- حماية الأمن القومي 

- تحقيق الاستقرار السياسي   

الحكومة الجديدة مجلس النواب الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة الجديدة