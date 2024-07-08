محاور برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب

تتقدم الحكومة الجديدة، ببرنامجها إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث يلقيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور عمل للحكومة الجديدة، وهي:

- بناء الانسان المصري و تعزيز رفاهيته

- بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات

- حماية الأمن القومي و سياسة مصر الخارجية

- تحقيق الاستقرار السياسي و التماسك الوطني

المبادئ الحاكمة لبرنامج عمل الحكومة القادمة:

- المواطنة و سيادة القانون ( دعم مفهوم العدالة و المساواة)

- الأمن و الاستقرار ( دعم منظومة أمنية تحمي مقدرات الوطن)

- الديمقراطية و التشاركية (نهج تشاركي فعال بين كافة الأطراف)

- التنمية و الاستدامة ( اقتصاد تنافسي متنوع و مستدام)

- التكامل مع القطاع الخاص و ضمان الحياد التنافسي

- الإصلاح المؤسسي

- الاستباقية في مواجهة الأزمات.

أبرز البرامج في محور بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته:

- اتاحة خدمة صحية متميزة

- تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

- رفع كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية

- الارتقاء بالمنظومة التعليمية

- تعليم شامل للجميع و التأهيل التعليمي و التربوي

- تشجيع البحث و التطوير و تنويع مصادر التمويل

- رفع مهارة العمالة المصرية

- تسهيل التوظيف و توفير فرص العمل

- التوسع العمراني و زيادة المساحة المأهولة بالسكان

- ضمان توصيل المرافق لجميع السكان

- توفير الأمن الاجتماعي

- إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية

- تمكين الشباب / المرأة سياسياً واقتصاديا

- الارتقاء برأس المال البشري للشباب .

أبرز البرامج في محور بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات:

- تحقيق معدلات نمو قوية و مستدامة و شاملة

- مواصلة الاصلاح الاقتصادي

- تبني اصلاحات اقتصادية قطاعية

- تعزيز الصلابة و المرونة في مواجهة الازمات .

- رفع معدلات الاستثمار

- مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للاصول

- حوكمة الاصول المملوكة للدولة

- ضمان المنافسة و الحياد التنافسي

- زيادة مستويات تنافسية و جاذبية بيئة الاعمال

- ضمان توافر جميع السلع بالاسواق

- السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد

أبرز البرامج في محور حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية:

- حماية الأمن القومي

- سياسة خارجية فعالة

- حماية أمن مصر المائي

- تحقيق الأمن الغذائي

- تعزيز أمن الطاقة

- تعزيز الأمن السيبراني

- تعزيز القوة الناعمة لمصر

- تعزيز الثقافة و الهوية الدينية و تجديد الخطاب الديني

أبرز البرامج في محور تحقيق الاستقرار السياسي و التماسك الوطني:

- تعزيز المشاركة السياسية و الحكم الرشيد

- تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة

أبرز الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة:

- نحو تعليم أفضل

- نظام صحي شامل

- تنمية عمرانية متكاملة و مستدامة

- توفير العمل اللائق

- الشباب شركاء اليوم ، قادة الغد

- ضمان حياة كريمة لجميع المصريين

- تمكين المرأة و توفير الفرص المتساوية لها

- ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي

- تمكين القطاع و تعزيز الاستثمار

- ضبط الأسعار و الحد من التضخم

- حماية الأمن القومي

- تحقيق الاستقرار السياسي