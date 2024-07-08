سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في افتتاح أولمبياد باريس

كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن هوية الأبطال الذين سيحملون علم مصر في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024 التي تنطلق يوم 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وقال ياسر إدريس إن سارة سميرة بطلة رفع الأثقال وأحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، سيحملان علم مصر في طابور العرض بحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 لأنهما حصلا على ميداليات أولمبية من قبل.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن النجم محمد صلاح لاعب ليفربول وكابتن منتخب مصر كان المرشح الأول لحمل علم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد ولكن تعذر ذلك بغيابه "مو" عن المنتخب الأولمبي.

وتحدث ياسر إدريس عن أنه من المنتظر حصول البعثة المصرية في أولمبياد باريس، على عدد ميداليات يتراوح بين 7 إلى 11 ميدالية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن بعثة مصر مكونة من أكبر عدد في تاريخنا الأولمبي بتأهل 149 لاعب ولاعبة، ومعظم المنتخبات والاتحادات أنهت كافة المعسكرات وكلنا جاهزين، وسنبدأ في الوصول إلى باريس بشكل رسمي من يوم 17 و18، على أكثر من فوج.