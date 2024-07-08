حل عدد من شكاوى أهالي حي الجزيرة ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد ، ببحث شكوى بعض المواطنين ، والتي كانو قد تقدموا بها أثناء الاحتفال بالعام الهجري الجديد "أمس" ويتضررون فيها من تراكم بعض المخلفات الناتجة عن أعمال حفر لتوصيل كابلات وخطوط خاصة بخدمة الاتصالات بمدينة بني سويف ، والتي تعوق الحركة وتؤثر على حركة المركبات والمشاة ،

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لمحل الشكوى بشارع المدرسة بحي الجزيرة ، وبرفقته: المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ،هاني الجويلي رئيس المدينة ،فواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولى شركة الاتصالات ، وتم استدعاء المقاول المسند إلى الأعمال ، حيث تم تكليفه بسرعة رفع المخلفات الصلبة الناتجة عن أعمال الحفر

ووجه السكرتير العام المساعد رئيس المدينة ومسؤولى الطرق والاتصالات بالمتابعة مع المقاول لسرعة الانتهاء من نقل المخلفات وتسوية وتمهيد الطريق لتسيير الحركة،لحين الانتهاء من كافة أعمال الحفر والتوصيلات، تمهيدا للقيام بأعمال رد الشئ لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل

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