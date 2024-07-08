رئيس مدينة ديرمواس يقود حملة مكبرة لضبط تعريفة ركوب التوك توك

شن الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس يرافقه النقيب محمد الألفي رئيس وحدة مرور ديرمواس حملة مكبرة بشوارع المدينة اليوم الاثنين لضبط تعريفة ركوب التوك توك داخل المدينة، و تم وضع الملصقات التي تتضمن التعريفة المقررة ب(5) جنيه داخل المدينة

و شدد رئيس المركز على ضرورة التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الإلتزام بالتعريفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد رئيس المركز نقطة كارتة الشيخ عبد الرحيم وذلك لمتابعة سير العمل بها، وقد استمع إلى عدد من الركاب بشأن تعريفة الركوب، مع التنبيه مشدداً على سائقي سيارات الأجرة بالالتزام بالحمولة المقررة وتعريفة الركوب المقررة،

وتهيب الوحدة المحلية المواطنين أنه في حال عدم إلتزام السائقين بتعريفة الركوب، إبلاغ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس و وإدارة مرور ديرمواس برقم السيارة وذلك حتى يتسنى للوحدة المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ تعليمات وزارة التنمية المحلية بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وتكثيف الرقابة على مواقف السيارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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