بالأسماء والصور.. مصرع وإصابة 7 أشخاص من قرية محلة مرحوم بطنطا في حادث سير

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء ضحايا حادث مروري وقع على طريق مطروح، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة من قرية محلة مرحوم بطنطا.

وقع الحادث عندما اصطدمت سيارة ملاكي بسيارة نقل ثقيل من الخلف أمام قرية بورتو جولف على الطريق السريع باتجاه مطروح، تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم : نهال محمد احمد النشار 20 سنه -طنطا -محله مرحوم -الغربيه (اشتباه كسر بالرقبه وكسر بالقدم اليمنى ) وحنين محمد احمد النشار 12 سنه -طنطا -محله مرحوم (كسر بالذراع الايسر ) ونهى احمد داود 40 سنه -الغربيه- طنطا -محله مرحوم -(كسر بالقدم اليمنى وكسر بالذراع الايسر ) وندى محمد احمد النشار 15 سنه -طنطا -محله مرحوم -الغربيه (اشتباه نزيف بالبطن واشتباه نزيف بالمخ ).

كما أسفر الحادث عن وقوع 3 وفيات هم محمد احمد النشار -53 سنه - مساعد مدير عام لشركة انابيب البترول بمحلة مرحوم - طنطا -محلة مرحوم - (متوفي ) ومريم محمد احمد النشار -22سنه -طنطا - محله مرحوم - الغربيه (متوفيه ) وادم محمد احمد النشار - 6 سنوات -طنطا -محلة مرحوم -الغربيه (متوفي ).

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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