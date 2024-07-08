العراق: القبض على 4 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم /الاثنين/ القبض على 4 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار.

وذكر إعلام الجهاز - في بيان نقلته وكالة العراقية (واع) - أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من العراق، موضحًا أن القطاعات الأمنية شرعت بعمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.

وأشار إلى أنه في إطار التنسيق مع جهاز المخابرات العراقي، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على أحد أفراد فلول عصابات داعش الإرهابي والذي كان يعمل ناقلًا ومهربًا في محافظة الأنبار، لافتًا إلى أنه تم إلقاء القبض أيضًا على أحد الإرهابيين الذين سبق وأن قاتلوا ضد القوات الأمنية العراقية في عام 2015 في الأنبار.

