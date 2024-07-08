ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: القبض على 4 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم /الاثنين/ القبض على 4 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار. 

وذكر إعلام الجهاز - في بيان نقلته وكالة العراقية (واع) - أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من العراق، موضحًا أن القطاعات الأمنية شرعت بعمليتين منفصلتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.

وأشار إلى أنه في إطار التنسيق مع جهاز المخابرات العراقي، تمكن الجهاز من إلقاء القبض على أحد أفراد فلول عصابات داعش الإرهابي والذي كان يعمل ناقلًا ومهربًا في محافظة الأنبار، لافتًا إلى أنه تم إلقاء القبض أيضًا على أحد الإرهابيين الذين سبق وأن قاتلوا ضد القوات الأمنية العراقية في عام 2015 في الأنبار.
 

الأنبار كركوك العراق داعش