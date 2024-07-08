العمل: تفعيل التعاون مع "التعليم" لتدريب خريجي المدارس الفنية فى القطاع السياحي بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، لقاء تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لتفعيل سبل التعاون المشترك بين المديريتين من خلال بروتوكول التعاون الموقع فيما بينهما بخصوص تدريب وتأهيل الخريجين من المدارس الفنية لسوق العمل ، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وإعداده لسوق العمل ، وحرصاً من المديرية على إعداد وتأهيل الشباب السيناوي خريجي المدارس الفنية من الجنسين وتهيئته لخوض تجربة العمل الحر ودخول سوق العمل ، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني المجانية بالورش التدريبية والوحدات المتنقلة ، من خلال بروتوكولات التعاون التي جرى توقيعها بين المديرية والكيانات التعليمية .

حضر اللقاء الخريجين من طلاب وطالبات المدرسة الفندقية بطور سيناء ، المرشحين للتدريب في القطاع السياحي بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المستحدثة للشباب من الجنسين خاصة خريجي المدارس الفنية من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ..



وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة الاهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضافت مدير المديرية أنه تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، جرى تنظيم لقاء جمع بين محمد الزغيبي مدير إدارة التدريب المهني ، وأحمد نشأت مدير المدرسة الفندقية ، بحضور مدير المديرية ، والخريجين من طلاب وطالبات المدرسة الفندقية بطور سيناء المرشحين للتدريب في القطاع السياحي ، حيث جرى خلاله التعريف بالبروتوكول ، ومدى الاستفادة المتوقعة التي سوف تعود على خريجي المدارس الفنية بالمحافظة في الفترة القادمة ، من توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل لسوق العمل للخريجين ، وقامت مدير المديرية بحث الشباب الحضور حول أهمية العمل الحر ، وعلى الالتزام والاهتمام بالتدريب في المنشآت التي سوف يتم التدريب فيها من أجل تأهيلهم لدخول سوق العمل وحتى يتم الاستفادة من البروتوكولات الموقعة مع المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ لتدريب وتأهيل الشباب ..