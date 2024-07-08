OPPO تستعد لإطلاق هاتف Reno12 F 5G في مصر بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

تستعد OPPO، العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، للإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي Reno12 F 5G في مصر خلال الأسابيع القادمة.

يأتي هذا الهاتف الرائد ليعيد تعريف تجارب استخدام الهواتف الذكية بفضل قدرات لا مثيل لها للذكاء الاصطناعي، ويدشن عصراً جديداً من الابتكارات التكنولوجية.

يتميز الهاتف الجديد بسمات مميزة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، مصممة لتقديم مستوى جديد من الإبداع والأداء الفائق. ويُعد Reno12 F 5G أول إصدار رئيسي بعد التزام OPPO بتسريع وتيرة الاعتماد على الهواتف التي تتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يجعله فصلاً جديداً ومميزاً في تاريخ سلسلة هواتف Reno.

أكدت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة في OPPO مصر، أن الهاتف يُعتبر أفضل مثال على التزام OPPO بالابتكار والتميز.

يُعد Reno12 F 5G بداية لعصر جديد من الهواتف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُثري من تفاعلات وتجارب المستخدمين من خلال سمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة."

يتم طرح الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G بلونين مميزين هما الأخضر "Olive Green" والبرتقالي "Amber Orange".

يتسم الهاتف بأسلوب تصميم Cosmos Ring Design المستوحى من ساعات اليد، مما يعيد تعريف اللمسات الجمالية في سلسلة هواتف Reno.

يقدم Reno12 F 5G تصميماً مبهرًا وجودة استثنائية مع قوة ومتانة رائعة، معززاً بتقنية All-Round Armour التي تتكون من مجموعة من المواد والهياكل المتطورة لتقديم حماية شاملة للهاتف ضد المياه والخدوش وكافة أنواع الضغط.

وتواصل الشركة تماشياً مع استراتيجية OPPO للذكاء الاصطناعي، التزامها بتطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتتخطى قدرات الهواتف الذكية الرائدة.

وتسعى OPPO بحلول عام 2024 إلى تقديم مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، بالتعاون مع شركات رائدة مثل جوجل ومايكروسوفت وميديا تك وكوالكوم.