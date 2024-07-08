"العمل" تتابع اختبارات أول دفعة من وحدة التدريب المتنقلة الجديدة لشباب الإسكندرية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية الاختبارات النهائية لأول دفعة من المتدربين على مهنة صيانة المحمول ، لـ 8 متدربين ، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 100 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بغيط العنب بشائر الخير"1،2".

تأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة التي أطلقتها وزارة العمل ضمن 8 وحدات جديدة للتدريب المهني في 8 محافظات للمشاركة في خطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر إحتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية مهارات الشباب، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وتنفيذًا لخطة التدريب للعام 2023 -2024، يأتي ذلك بالتزامن مع جهود المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين أبناء المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي وعلى المهن المستحدثة لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة.



وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن التدريبات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضاف وكيل المديرية، أن تلك التدريبات تأتي في إطار تدريب دفعات جديدة من الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم، حيث جرى خلال الدورة التدريب العملي بأحد أكبر المحال المتخصصة بصيانة المحمول تحت إشراف ايفيت عبد المسيح، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية.

وحث وكيل المديرية الشباب إلى الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة مؤكدًا على أهمية إتقان حرفة تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم لضمان حياة كريمة، كما يحصل الخريجين على شهادة معتمدة من وزارة العمل تفيد اجتياز التدريب بنجاح.