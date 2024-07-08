رفع 200 طن مخلفات صلبة بمدينة سمالوط في المنيا

أكد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط على استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة اليوم الاثنين بمشاركة معدات وعمال أحياء المدينة حيث تم رفع مايقارب من 200 طن مخلفات صلبة وقمامة.

وشملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بأحياء المدينة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية وفي حي غرب المدينة تم متابعة أعمال تجميل ودهان البلدورات بامتداد الطريق الدائري، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

وأوضح رئيس مركز سمالوط أن هناك متابعة مستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.

بيأتي ذلك في إطار النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد