العمل: زيارة تفقدية لمتابعة نشاط مكتب خدمة المواطنين بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، زيارة تفقدية لمكتب خدمة المواطنين التابع للمديرية ، بديوان عام المحافظة ، للوقوف على سير العمل والاستماع الى طلبات المواطنين ، حيث جرى توجيه مدير مكتب خدمة المواطنين بضرورة استقبال جميع الطلبات وعرضها على المختصين للبت فيها فى أسرع وقت، وخاصة حالات ذوى الهمم راغبى فرص العمل لتطبيق نسبة الـ 5% التى حددها القانون فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر من بين عمالها من تلك الفئة ، وفى حالة رغبة صاحب الطلب عرضه بشكل شخصى يتم التنسيق مع المختصين بالمديرية وتسهيل ذلك .

كما جرى خلال الزيارة التنبيه على استقبال طلبات العمالة غير المنتظمة وسرعة البت فيها حرصا على مصلحة العاملين وتوفيراً للوقت، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتفعيل دور مكاتبها وأجهزتها التابعة والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، فى القيام بمهامها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين أبناء المحافظة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ..



وأوضح أحمد رجائي وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف وكيل المديرية أن مكتب خدمة المواطنين التابع لمديرية العمل يستقبل يومياً ما يزيد عن 120 طلب فى مختلف الاختصاصات ، وتسعى المديرية لخدمة المواطنين فى كل الطلبات على أكمل وجه ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل ، وبرعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية .