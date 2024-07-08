تفاصيل اللقاء الدوري لكهنة إيبارشية القوصية

التقى الأنبا مرقس وليم مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك ومجمع كهنة الإيبارشية في اللقاء الشهري بين الأب المطران والاباء رعاة الكنائس شركاء الخدمة .

وذلك صباح السبت الماضي، بدير راهبات المحبة بالقوصية حيث جاء اللقاء تحت عنوان " الحق يحرركم من اجل مساعدة رعية المسيح في التمييز الدقيق بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت المسيح ".

كان قد القى ابراهيم ناجي نائب مدير كاريتاس مصر خلال اللقاء محاضرة تناول خلالها مستويات التميز في ثلاث محاور ( كرامة الإنسان - فضيلة الفطنة - المبادئ الأساسية ) .

واختتم اليوم باللقاء باللقاء الرعوي حيث ناقش الأب المطران ورعاة الكنائس عدد من الموضوعات منها النشاط الصيفي بالكنائس، تكوين اللجان الرعوية، ومواجهة التحديات الحالية، وانتهى اللقاء بالصلاة شاكرين الرب على نعمته .