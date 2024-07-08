برلماني: المصريون يأملون الكثير من الحكومة في ملف الإسكان.. فيديو

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المصريين يأملون الكثير من الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالإسكان، بالإضافة إلى السياحة التي يمكنها الحصول على عملة صعبة بطريقة مباشر وسريعة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة مطلوب منها دعم المدن الصناعية وزيادة نسبة التصنيع والتصدير للحصول على دخل بالعملة الصعبة، كما أن وزارة الزراعة مطلوب منها إتاحة أراضٍ زراعية جديدة".

وأضاف "مسعود" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أن مساحة المعمور في مصر على مدى 7000 سنة كان يمثل 7% من مساحة القطر المصري، ولكن بلغ حجمه الحجم خلال السنوات السبعة الماضية إلى 14%، بما يمثل الضعف، مشيدًا بحجم الإنجاز الذي تم في مصر خلال السنوات الماضية.

وأكد، أن القيادة السياسية لم تهمل المدن القديمة مقابل الاهتمام بالمدن الجديدة، لكنها أطلقت مبادرة حياة كريمة التي شهدت تحقيق إنجازات كبيرة في كل المجالات التنموية.