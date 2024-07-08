فخري الفقي: الحكومة الجديدة ستعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.. فيديو

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا: "سنستمع جيدا اليوم لبرنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة".

وأضاف "الفقي" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أن الحكومة الحالية كتيبة محاربين تعبر بناء إلى بر الأمان، والملف الاقتصادي مهم للغاية، وسنتابع باستمرار بالتعاون مع رئيس الوزراء والحكومة أولا بأول في تقييم الأداء، حتى تعبر مصر هذه الأزمة في الأجل المنظور".

وتابع: "الملف الاقتصادي على رأس قائمة الأولويات، وسيتم على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزي لأنه معني بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا في فترة وجيزة لا تتعدى العام".

وأردف، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على تخيف الأعباء المعيشية عن المواطنين: "هنا نتحدث عن الموازنة، من حيث زيادة المرتبات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطني الشكل الذي سيكون عليه، من حيث الدعم النقدي أو كونه دعم مقدم من خلال كارت".