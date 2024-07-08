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الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرار جمهوري بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

الرئيس السيسي والحكومة
الرئيس السيسي والحكومة الجديدة
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كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة جديدة إضافة لمهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.

جاء ذلك وفق نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بشأن إعلان التشكيل الحكومي الكامل، والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.

ونص القرار الجمهوري رقم 258 لسنـة 2024 على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت عقب تولي الحكومة الجديدة عددا من القرارات ومنها  قرار رقم 258 لسنـة 2024 والذي نص على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام منصبه.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء