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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. النائب علاء عابد: حققنا نقلة كبيرة في مجال البنية التحتية في عهد السيسي

علاء عابد
علاء عابد
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قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه بعد أداء الحكومة اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنها يجب أن تعرض برنامجها والخطة الاقتصادية والخطة السياسية والخطة التنموية والخطة الاجتماعية خلال 20 يومًا، ومجلس النواب يشكل لجنة توافق أو ترفض الخطة.

وأضاف "عابد" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أن طموحات الشعب المصري كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتتمثل الطموحات في ملفات عدة، ويمكننا العودة بالذاكرة إلى نحو 136 توصية مخرجات الحوار الوطني، ستكون بيان الحكومة اليوم، فهناك ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، الكهرباء، التعليم، الصحة، والنقل والمواصلات".

وتابع: "ملف النقل والمواصلات استغرق منا عملا شاقا خلال السنوات الأربعة الماضية، الناس يختزلون هذا الملف في الطرق فقط، ولكن هناك موان بحرية وموان برية وموان جافة، ومترو أنفاق ومونوريل وسكك حديدية وقطار كهربائية وشبكة طرق تتعدى 15 ألف كم تربط محافظات الجمهورية، وحققنا نقلة كبيرة في مجال البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي".

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