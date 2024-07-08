محافظ أسوان يؤكد على تعزيز الخدمات الأمنية والمرورية لإعادة الانضباط للشارع الأسواني

استقبل محافظ أسوان، اللواء أ . د إسماعيل كمال، مدير الأمن، اللواء مجدى سالم، لتقديم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة توليه مسئولية المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أن المرحلة الحالية ستشهد مزيد من أوجه التعاون المثمر والبناء بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للعمل على إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، مع مواصلة إجراءات تأمين المناطق الحيوية والسياحية والأثرية، وتحقيق كافة وسائل الأمن والأمان لأبناء أسوان، وأيضًا لضيوفها وزائرايها من الأفواج السياحية والمصريين ليستمتعوا بما تمتلكه هذه المحافظة العريقة من مقومات عديدة ومتنوعة .

إستكمال سلسلة الحملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

ولفت محافظ أسوان إلى أنه سيتم العمل بالتوازى على تعزيز الخدمات الأمنية، مع إستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 23 الجارى تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن، وهو الذى سيتكامل مع رفع الإشغالات وتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المطلوبة في الشارع الأسوانى ، فضلًا عن الوصول للسيطرة الكاملة على مركبات وعربات التوك توك والتروسيكل والحنطور للحفاظ على سلامة وأمن وأمان المواطنين .

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