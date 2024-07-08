محافظ الأقصر يوجه المسئولين بالتدقيق فى كل طلب للأهالي بـ"اليوم المفتوح"

في أول لقاءاته مع المواطنين باجتماع "اليوم المفتوح" داخل مقر الديوان العام، أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن كافة المسؤولين بالمحافظة، يبذلون قصارى جهودهم لخدمة المواطنين والتيسير عليهم كأولوية قصوى، مشيراً إلى أنه تم التشديد على كافة الجهات الحكومية المنوطة ببحث مشكلات وطلبات الأهالي بالتدقيق فى كل طلب وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد عقد اليوم الاثنين، لقاء اليوم المفتوح لبحث مشكلات ومطالب المواطنين من أهالى المحافظة، بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولى الإدارات والمديريات المنوطة.

وافتتح محافظ الأقصر، جلسة اليوم المفتوح بالترحيب بالمواطنين بـ"اليوم المفتوح"، واستمع لكافة طلبات وشكاوى الحاضرين، والتي تنوعت ما بين طلبات للحصول على وحدات سكنية، والحصول على فرص عمل، والتظلمات بشأن قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات السكنية، بالإضافة إلى طلبات المساعدات والمنح المختلفة من مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ الأقصر الجديد يؤدي اليمين الدستورية

وكان المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، ونائبه الدكتور هشام أحمد أبو زيد، قد وصلا إلي ديوان محافظة الأقصر لاستلام مهام أعمالهما رسمياً، وكان في استقبالهم لدي وصولهم إلى ديوان المحافظة، كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومديري الإدارات المختلفة، وسط حفاوة استقبال من الجميع.

وكان قد أدى المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظاً للأقصر، والذي كان يعمل مؤخراً نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن منذ عام 2017.

وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، حياته العملية منذ أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة في عام 1985، ثم التحق للعمل فى شركة حسن علام للمقاولات مباشرة حتى عام 1997، وفى هذا العام بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مديراً إدارة المرافق بمدينة بدر ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات، ونائب رئيس مدينة السادات.

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