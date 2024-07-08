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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نصلي لحل عادل في حرب السودان

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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 أعرب الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عن مدى أسفهُ لما يَحل من نزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. 

وقال رئيس الأساقفة، إن السودان تشهد منذ إبريل 2023 حربًا داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت ملايين السودانيين للفرار من وطنهم. 

وأكد رئيس الأساقفة على أن الكنيسة الأسقفية تساند وتعضد الدولة المصرية في محاولتها لفض النزاع بين الطرفين، كما ذُكر في مؤتمر "القوى السياسية والمدنية السودانية" الذي عُقد بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، أن مصر دعت إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السودانية.

 واختتم رئيس الأساقفة، أننا نتضرع لله أن يمنح الحكمة لكافة المسئولين والمشاركين في المفاوضات من أجل تجنب الصراعات ويعم السلام الدائم في السودان الشقيق.

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