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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثة شاب من مياه ترعة قرية الدير بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الانقاذ النهري، ومباحث القليوبية، جثة شاب عمره 28 عاما من مياة ترعة بقرية الدير دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة قرية الدير دائرة المركز.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود ح ش" 28 سنة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ عليها.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته و طالبت تحريات المباحث بكشف ملابسات  الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

العثور علي جثة طافية اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية انتشال جثة شاب قوات الإنقاذ النهري مستشفى شبين القناطر