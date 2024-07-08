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الإثنين 08 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"بسبب تسريب الغاز" .. النيابة تأمر بدفن جثث 6 أفراد من أسرة واحدة بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق، بدفن جثث 6 أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حريق نشب داخل مسكنهم بسبب تسريب الغاز، والإستعلام عن الحالة الصحية لطفلان في الرعاية المركزة تم حجزهم بالمستشفى وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج  تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق في أحد الشقق السكنية في منطقة المرج الجديدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتبين إصابة 8 أشخاص من عائله واحدة ، توفي 6 منهم متأثرين بإصابتهم وطفلان في المستشفى وتم السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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