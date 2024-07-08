جامعة بني سويف تستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، استقبلت الجامعة اليوم، لجنة تقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مكتب التصنيف الدولي، وأعضاء مكتب المشروعات البيئية.

وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كلا من الدكتور أحمد عبد المجيد بمعهد الهندسة الصحية البيئة ، والمهندس عصام السيد عبد الفتاح مدير إدارة الطاقة الشمسية ، والمهندس عطفت محمد فرحان رئيس قطاع شمال الصعيد لشئون البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المسابقة تهدف إلى الوصول إلى أفضل جامعة مصرية خضراء من خلال قياس مدى التزام الجامعات المشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ، لافتاً إلى أن المسابقة تعتمد على عدد من المعايير أهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة، فضلاُ عن معايير التعلم والبحث العلمي، و البنية التحتية للجامعة، ومعايير الطاقة والتغيير المناخي، و إدارة المخلفات، و إدارة المياه، بالإضافة إلى معايير النقل داخل الجامعة، و جودة البيئة.

وأشار الدكتور سامح المراغي، إلى أن اللجنة قامت بزيارة عدد من المواقع بحرم الجامعة ومجمعات شرق النيل منها كلية الآداب وعلوم الأرض ومبني رعاية الشباب والمستشفى الجامعي، ومبني الاختبارات الإلكترونية والورش وكلية الفنون التطبيقية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، ومعهد الليزر ومعهد النباتات الطبية والعطرية ومركز متحدي الإعاقة وكلية الهندسة.