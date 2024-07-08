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الإثنين 08 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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رئيس جامعة مطروح يشارك في فعاليات المنتدى العربي للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح يشارك في المنتدى العربي للاقتصاد الدائري
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شارك الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو 2024، في فعاليات افتتاح المنتدى العربي للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر تحت شعار "نحو مستقبل مستدام .. معًا نقود مسيرة الاقتصاد الأخضر"، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتورة جينا سامي الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 8 - 10 يوليو.

استكشاف تطبيقات التكنولوجيا الخضراء للتحول المستدام

وأكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن المنتدى يأتي في إطار توجهات الدولة لإحداث تنمية مستدامة بمختلف القطاعات؛ لتحقيق استراتيجية مصر 2050، وكذلك تقديم حلول تمويل مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين، واستكشاف تطبيقات التكنولوجيا الخضراء للتحول المستدام والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

إقامة معرض إقليم الإسكندرية للابتكار الأخضر

جدير بالذكر أنه سيتم على هامش المنتدى إقامة معرض إقليم الإسكندرية للابتكار الأخضر، ومنتدى تسويق الابتكار الأخضر، والعديد من ورش العمل في مجالات مختلفة، حيث يُعد المنتدى فرصة مهمة لتسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر الواعدة.

رئيس جامعة مطروح يشارك في فعاليات المنتدى العربي للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر

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جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح المنتدى العربي للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاقتصاد الأخضر