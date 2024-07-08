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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نسب الإقبال تصل لـ60 %.. رفع الرايات الخضراء بشواطئ الإسكندرية

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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 تشهد شواطئ محافظة الإسكندرية إقبال من أهالي المحافظة وزوارها من الخارج، على الرغم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وعقب استقرار حالة البحر والهدوء النسبي للأمواج بمعظم شواطئ، ما جعل المصطفين يستمتعون بمياه البحر الابيض المتوسط.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقى اليوم الاثنين 8 يوليو، الرايات الخضراء بها، فيما عدا شواطئ بحرى وستانلى تم رفع الرايات الصفراء بها، وتراوحت نسب الإشغال ما بين 40 % إلى 60 % بينما شواطى القطاع الغربي رفعت الرايات الصفراء بها وتراوحت نسب الإشغال ما بين 30 %إلى 40%.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الجميع من عدم الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ، عقب وصول درجة الحرارة لـ31 درجة مئوية، وهو وقت مناسب للاستمتاع بالمياه.

كما حذرت من دفع للعاملين بشواطئ البحر، أو فرض العامل إكرامية على المواطنين، لا بد من التواصل معهم، وعدم إلقاء أكياس الحلويات في البحر أو على الرملة، واستخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا. 

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