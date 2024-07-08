محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد| صور

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها محمد موسى نائب بالمحافظ ، الدكتور المهندس محمد سعفان عميد كلية الهندسة بجامعة المنوفية والدكتور عصام هلال وكيل كلية الهندسة ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث بدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تنفيذ إنشاءات كورنيش شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريبا بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم.

واطلع المحافظ على الرسومات الهندسية للموقع واستمع لشرح تفصيلى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى للكورنيش بإعتباره مشروعاً حيويا.

وخلال تفقده وجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء والمتابعة الدورية لإنهاء المشروع وبدء عملية الطرح، مشيراً إلى أن الكورنيش سيكون بمثابة متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والحياتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ المنوفية، أنه سيواصل جولاته وزياراته الميدانية الموسعة والمفاجأة بكافة مواقع العمل لمتابعه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات .

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