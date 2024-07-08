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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العلمين الجديدة تستعد لإبهار زوارها بنسخة ثانية من الحدث الترفيهي الأكبر في العالم العربي

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
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قالت شروق وجدي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ الأجواء أكثر من رائعة في المدينة، لافتةً إلى أن طول الممشى السياحي 14 كم.

وأضافت "وجدي"، في رسالة على الهواء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ناطحات السحاب الساحرة تطل على البحر مباشرة، وهناك مطاعم وأماكن استراحة كثيرة جدا".
وتابعت موفدة قناة "القاهرة الإخبارية: "نتوقع مفاجآت كثيرة في المهرجان هذا العام، وتم الإعلان هذا العام عن دعم فلسطين بـ60% من أرباح المهرجان، وهناك فعاليات مختلفة للأطفال ومحبي تذوق الطعام وسيشهد المهرجان هذا العام مشاركة رياضات لأول مرة، ويمكن حجز الفعاليات عبر تذكرتي، ويمكن للراغبين في المجيء من خارج مصر حجز التذكرة أون لاين عبر تذكرتي للمشاركة في الفعاليات".

 

مدينة العلمين الجديدة حفل مهرجان العلمين