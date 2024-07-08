انخفاض أسعار الذهب في مصر بسبب الدولار وتراجع الأوقية عالميا

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك في ظل تراجع سعر أونصة الذهب العالمي التي شهدت عمليات بيع لجني الأرباح مع بداية أسبوع تداول جديد، هذا بالإضافة إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما قلل من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب المحلي.

وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3215 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3210 جنيه للجرام، بينما قد تراجع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3220 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3230 جنيه للجرام.

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي دفعت سعر الذهب المحلي إلى التراجع بسبب ارتباط السعرين خلال الفترة الحالية في تحركاتهم، وذلك بعد حركة ارتفاع شاهدناها في الذهب المحلي مؤخراً تخطى خلالها المستوى 3200 جنيه للجرام.

من جهة أخرى انخفض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي ليساهم في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب، ولكن يستمر الترقب في الأسواق المحلية لحركة الذهب العالمي الذي يعد العامل الأساسي في حركة السعر حالياً.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن استمرار عمليات التصدير للذهب في السوق المحلي الأمر الذي يبقي السعر محدود في تحركاته وسط انخفاض واضح في الطلب على المعدن النفيس في السوق الداخلي .

وأظهرت بيانات خلال الأسبوع الماضي أن خلال أول 5 أشهر من عام 2024 تزايدت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 142% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليصل حجم الصادرات إلى 1.046 مبار دولار، ويرجع هذا إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي والعالمي بالإضافة إلى تزايد الإقبال على التصدير خلال الأشهر الأخيرة.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع وذلك في ظل عمليات البيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى شهادة رئيس البنك الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.

شهد سعر الذهب المحلي تراجع طفيف خلال تداولات اليوم متأثراً بتراجع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع في انتظار المستجدات التي قد تطرأ على سعر الذهب العالمي.

وارتد سعر أونصة الذهب العالمي من اعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 2392 دولار للأونصة ليدخل في تراجع تصحيحي قد يستهدف خلاله المستوى 2365 دولار للأونصة، ولكن يبقى الاتجاه الصاعد متواجد على الذهب ولكنه في حاجة إلى الاستقرار فوق المستوى 2350 دولار للأونصة لتجميع الزخم الكافي لاختراق المستوى 2400 دولار للأونصة

السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 3200 جينه للجرام بدعم من ارتفاع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي، وقد ارتفع سعر الذهب المحلي ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 3240 جنيه للجرام ولكنه تراجع من هذا المستوى بسبب التصحيح السلبي والآن قد نشهد تذبذب السعر تحت المستوى 3250 جنيه للجرام حتى يجمع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى.