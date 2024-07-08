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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. وكيل "اقتصادية النواب": الملف الاقتصادي التحدي الأهم الذي يواجه الحكومة

النائب محمد عبد الحميد
النائب محمد عبد الحميد
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قال محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة لأنه سيعود بكل الخير على جموع الشعب المصري.

وأضاف "عبد الحميد" في لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز": "سنستمع لبرنامج الحكومة الذي سنتخذ قرارنا بناءً عليه، وأهم التحديات التي تواجه الحكومة هي التحديات الاقتصادية، لأنه سيعود على المواطن المصري بكل الخير".

وتابع: "الناحية الاقتصادية ستعود على المواطن، الذي يهمه استقرار الأسعار أو يلمس نزولا في بعض الأسعار، وأن يتحسن المستوى المعيشي وأن يحصل على خدماته بالحوكمة، كما يهمنا الناحية الزراعية والصناعية".


 

النائب محمد عبد الحميد الحكومة الجديدة تحديات الحكومة الجديدة